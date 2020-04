Inauguración de cámaras térmicas en terminal de Retiro, CANAL 26

El Gobierno puso en funcionamiento un sistema de cámaras térmicas en las terminales ferroviarias del Área Metropolitana de Buenos Aires.

El acto fue encabezado por los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y Transporte, Mario Meoni, y el vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli.

El sistema infrarrojo de las nuevas cámaras permite identificar la temperatura corporal de las personas, en esas terminales de trenes, a través de un sistema térmico de video.

Funcionarán en las estaciones ferroviarias cabeceras de Constitución, Once y Retiro, para detectar la fiebre de los pasajeros, uno de los síntomas de Covid-19.

Transporte informó que también se pondrán en funcionamiento cámaras móviles en las diferentes estaciones y líneas del tren.

Estas cámaras empezaron a instalarse el jueves pasado en el centro de trasbordo de Constitución, en una iniciativa entre los gobiernos nacional y porteño.

"Es una tecnología complementaria, pero lo que sirve para combatir la pandemia es la responsabilidad colectiva", aseguró el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro.