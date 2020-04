Testeos rápidos.

Los test rápidos del Estudio de Vigilancia Covid-19 que se harán a partir de hoy viernes en la estación ferroviaria de Plaza Constitución serán voluntarios, anónimos y con el objetivo de "conocer la proporción de personas con serología positiva para el nuevo coronavirus, entre las que utilizan transporte público en distintos momentos", informó hoy el Ministerio de Salud de la Nación.

"Mañana comenzará en la Estación Plaza Constitución el estudio de vigilancia sanitaria para la evaluación de proporción de personas con serología positiva para el nuevo coronavirus que transiten desde y hacia la Ciudad de Buenos Aires, desde el Área Metropolitana de la Provincia de Buenos Aires", informó la cartera sanitaria nacional.

"El objetivo del estudio es conocer -en distintos momentos según las fases del aislamiento social preventivo y obligatorio-, la proporción de personas con anticuerpos para el nuevo coronavirus en la población que utiliza transporte público, que es el espacio en donde es más difícil mantener el distanciamiento físico, en áreas con circulación comunitaria extendida", dice la información oficial.

Los testeos de anticuerpos "comenzarán mañana en Plaza Constitución y la semana que viene se extenderán a las Estaciones de Once y Retiro" en lo que constituye "la primera etapa de una evaluación, que incluirá otras regiones del país, con distintas realidades epidemiológicas", agregó la cartera de Salud.

Para realizar los test, se seleccionarán "puntos centinelas de testeo" en terminales de transporte público (tren/ómnibus/subte), en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y en distintos momentos.

Las evaluaciones se repetirán en los mismos sitios centinela cada 14-21 días, según las fases de salida del aislamiento.

Según la información del Ministerio, estos tests rápidos forman parte de un estudio epidemiológico y no son pruebas de diagnóstico, ya que no "detectan anticuerpos" sino que indican si la persona "tuvo contacto con el virus o no",

El procedimiento de este estudio será el siguiente: Los equipos de salud les ofrecerán a las personas mayores de 18 años realizarse voluntariamente el test, que demora "entre 15 y 20 minutos".

En caso de que la persona consultada esté de acuerdo, se le realizará "una breve entrevista para saber si cumplen con los criterios del estudio, esto es que no hayan presentado fiebre ni síntomas respiratorios o pérdida súbita del sentido del olfato y del gusto en los últimos 21 días", abundó el Ministerio.

"También, agrega, se les realizará un escáner térmico para detectar si tienen temperatura y en el caso de no presentar fiebre se procederá a la toma de una pequeña gota de sangre -a través de un pinchazo capilar en el dedo- para colocarla en el test".

Durante la espera del resultado. la persona recibirá "información sobre cuidados para evitar la transmisión del virus" y finalmente el equipo médico le comunicará "el resultado de la prueba"

Las autoridades sanitarias indicaron que para la investigación epidemiológica se utilizarán parte de los 170.000 test rápidos adquiridos por el Ministerio de Salud de la Nación, los cuales cuentan con la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

En el estudio participan los Ministerios nacionales de Salud, Seguridad, Transporte en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.