Fachada de la casa del médico amenazado.

En plena cuarentena por coronavirus, un médico de Barrio Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió una grave amenaza a través de un cartel que dejaron por debajo de la puerta de su departamento el domingo último, por el cual se llevó a cabo una denuncia penal.

Se trata de un urólogo llamado Agustín D’Angelo, quien llegó a su casa luego de una ardua jornada laboral en el Hospital Durand y se encontró con un mensaje anónimo que decía: “Buscate otro lugar para vivir. Ponés en riesgo la vida de todos acá, decidís vos o decido yo. Gracias”.

“Mi sector no está en contacto con pacientes que tienen coronavirus. Estoy para entender otro tipo de demandas que por más que haya una pandemia siguen existiendo”, sostuvo.

Noticias relacionadas

“No me imagino quién me puede haber dejado la nota porque acá, excepto por el encargado, no me conoce nadie. Como me muevo en auto, entro y salgo por el garaje y siempre voy vestido de civil”, comentó.

Por el hecho se radicó una denuncia penal por amenazas y discriminación contra los vecinos del inmueble ante el Ministerio Público fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

“Al principio no iba a decir nada porque no quería preocupar a mi mamá, pero mi papá me insistió para que hiciera la denuncia", dice Agustín, que tras consultar con otros colegas se puso en contacto con la Asociación de Médicos Municipales.

“Uno nunca piensa que le puede pasar hasta que le pasa”, reflexiona el médico urólogo en referencia a los escraches que les habían hecho a colegas en distintos barrios de la Capital Federal y otras provincias del país.