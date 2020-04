Denuncia de mala atención a pacientes de clínica de Escobar

Mediante un video, que se hizo viral en las redes sociales, el hijo de un paciente de la clínica privada San Carlos de Escobar denunció una mala atención para los pacientes, y se sumó a varias quejas por irregularidades en su gestión cotidiana.

Allí, en las últimas semanas se detectaron 23 casos de coronavirus, entre pacientes y personal de salud, por la falta de cumplimiento de los protocolos sanitarios de parte de sus autoridades. Allí también murió un hombre de 84 años que había sido internado a principios de abril por problemas cardíacos.

La clínica, que cuenta con 250 trabajadores, presta atención a unas 22 mil personas, en su mayoría adultos mayores provenientes de PAMI. Se trata de la clínica más grande de la 5ª sección sanitaria, ubicada al noreste de la provincia. Por volumen de población es la segunda en importancia y está compuesta por los municipios de Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López y Zárate.

Entre las irregularidades denunciadas se destacan la falta de insumos de protección para el personal de salud, la negativa a realizar hisopados a los trabajadores tras la detección del primer caso positivo y el desecho de residuos patogénicos en bolsas comunes. Sumados a otros tipos de desmanejos administrativos.

Durante esta semana, se realizará el hisopado correspondiente a todos los trabajadores y se desinfectará el edificio. Mientras tanto, los pacientes fueron trasladados a otros establecimientos.