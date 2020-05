Donald Trump, REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su alegría por la vuelta a la escena pública Kim Jong-un, cuya ausencia durante casi tres semanas de cualquier acto, incluidas varias conmemoraciones oficiales, habían alimentado los rumores sobre su estado de salud -incluso su fallecimiento- sobre el líder de Corea del Norte.

“¡Al menos yo me alegro de verle de vuelta y [que esté] bien!”, escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter, citando otro tuit con las fotografías de la inauguración de planta en la que había aparecido Kim.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ