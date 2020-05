Coronavirus en Aeroparque.

Después de detectar que un empleado de una empresa que opera en Aeroparque estaba infectado con Covid-19, 100 trabajadores del aeropuerto fueron aislados para evitar la propagación del coronavirus.

El hombre, que reside en la Villa 31, trabaja para una empresa de seguridad tercerizada que presta servicios a Aerolíneas Argentinas en Aeroparque. Por eso, se aisló a las personas con las que tuvo contacto en los últimos días.

Esto no afecta a los pasajeros porque la estación aérea está cerrada al público.

Los trabajadores hicieron asambleas virtuales con cientos de personas que exigieron a la empresa GPS, Aerolíneas Argentinas y al Gobierno nacional la realización de tests masivos que garanticen las medidas de seguridad básicas.

Según trascendió, el hombre infectado sería trabajador del área de rampas de Aeroparque, pero empleado por una empresa tercerizada.