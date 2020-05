Gente esperando por cerveza en Alemania. Reuters.

Debido al cierre de hoteles y bares a causa del brote del nuevo coronavirus, una cervecería de Alemania decidió regalar su cerveza en lugar de tirarla.

La firma Willinger Brauhaus, en el estado occidental de Hesse, entregó el jueves unos 2.600 litros de cerveza clara y oscura, informaron agencias noticiosas.

"También queremos agradecer a la gente, y esperamos que sean tan solidarios una vez que volvamos a abrir, que vengan aquí, y nos recomienden", dijo el propietario de la cervecería, Franz Mast.

La cerveza estaba destinada a restaurantes y hoteles, pero las restricciones por el COVID-19 hicieron imposibles las entregas normales de la cervecería.

Mientras varios estados en Alemania buscan reabrir lentamente los restaurantes y bares en las próximas semanas, Mast dijo que la cervecería necesita vaciar sus tanques y llenarlos con cerveza fresca.

Con una vida útil de ocho semanas, el reloj marcaba las existencias de cerveza sin filtrar de la cervecería, informó el periódico local Waldeckische Landeszeitung.

El obsequio de cerveza gratuita fue un éxito con los clientes locales. El jueves, decenas de personas hicieron fila afuera de la cervecería, asegurándose de usar máscaras y guardar la distancia social mientras esperaban para recoger sus botellas gratis.

La cervecería dijo que se había quedado sin cerveza por la tarde, pero prometió tener más botellas listas para el próximo sorteo del martes, aunque con un límite "de tres botellas por persona".

La crisis del coronavirus ha afectado particularmente a las cervecerías locales de Alemania. Los estadios y bares de fútbol se han cerrado, mientras que los principales festivales de cerveza, incluido el Oktoberfest de Baviera, se han suspendido.

La asociación de productores de cerveza, Deutsche Brauer Bund, advierte que los cerveceros enfrentan un posible colapso en las ventas, particularmente debido a una caída en las exportaciones a China e Italia.