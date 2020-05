Cuarentena en Provincia: "El mensaje sigue siendo quedate en casa", Kicillof descartó salidas recreativas en el conurbano

Kicillof, aseguró hoy que "no importa si es muy rígido el aislamiento en el Gran Buenos Aires" porque "hay que permitir actividades siempre y cuando no pongan en riesgo la vida; fuera de eso no aceptaremos ninguna presión que genere falsas expectativas y que no es lo que piensa la mayoría".