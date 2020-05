Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en nuevo video de René

Lionel Messi, Bad Bunny, Ben Affleck, Ricky Martin, Gustavo Dudamel y Jorge Drexler son algunos de los protagonistas de los 113 besos que se enlazan en el video de la canción "Antes que el mundo se acabe", nuevo tema de Residente que remite al hostil contexto del coronavirus.

Desde Puerto Rico hasta Nigeria, esta seguidilla de demostraciones de afecto elegida por el músico recorre todos los continentes, países y ciudades para acompañar a los millones de personas que están confinadas para evitar un contagio de la enfermedad.

"Antes que el mundo se acabe" da continuidad a la saga de sencillos que el ex Calle 13 inició con el suceso de "René" que se convirtió en tendencia número 1 en Estados Unidos y en el mundo en la plataforma YouTube.

Actualmente, Residente está trabajando en su segundo álbum en solitario, que se lanzará este año, y se ha mantenido muy activo en redes sociales discutiendo la manera en la que los países latinoamericanos están afrontando la pandemia.

Esa serie de entrevistas públicas incluyó una conversación con el presidente argentino Alberto Fernández el 30 de marzo último.