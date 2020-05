Salidas recreativas.

Por primera vez desde el comienzo de la cuarentena general ante la pandemia de coronavirus, los menores de edad que residen en la Ciudad de Buenos Aires podrán realizar hoy paseos cortos acompañados por su padres en un radio de 500 metros de sus domicilios.



De todos modos, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, advirtió el pasado viernes que si no se cumplen con las normas establecidas para estas salidas recreativas, se suspenderán y se dará marcha atrás.

"Si las personas no cumplen las normativas o si la curva tiene evolución acelerada, se volverán atrás con las medidas", remarcó el funcionario de la Ciudad.



Este sábado podrán salir niños acompañados por un adulto con DNI terminado en número par, es decir 0, 2, 4, 6 o 8.



En tanto, el domingo estarán habilitados aquellos responsables que tengan DNI terminado en número impar, o sea 1, 3, 5, 7 o 9.

Las recomendaciones del gobierno porteño

Los paseos se podrán hacer sábado y domingo (a partir del sábado 16/5).

Hijas, hijos, o menores a cargo con un adulto.

Para chicas o chicos de hasta 15 años inclusive. Solo los fines de semana.

Son paseos de una hora máximo.

Hasta 500 metros de cada casa.

Deberá salir con DNI del padre/madre/responsable a cargo que los lleva.

DNI terminado en PAR: días pares (0, 2, 4, 6 y 8).

DNI terminado en IMPAR: días impares (1, 3, 5, 7 y 9).

Los mayores de 6 años tienen la obligación de usar tapabocas.

En plazas y parques solo se puede circular por las veredas y caminos internos siempre y cuando esté abierto (sin rejas).

Y es muy importante:

No se puede hacer deporte.

Tampoco hacer las compras con los chicas o chicos.

Es importante que el paseo dure la hora completa, NO en varias salidas cortas.

No jugar con otras niñas o niños.

No agruparse en espacios públicos.

Fundamental mantener el distanciamiento.