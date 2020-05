Protesta en el Obelisco.

Dirigentes y militantes de movimientos sociales de izquierda se concentraban esta mañana, con la consigna de "una cuarentena sin hambre", en las inmediaciones del Obelisco porteño, en reclamo de asistencia alimentaria, efectiva aplicación de la Ley de Abastecimiento y creación de puestos de trabajo.





Así lo informó la vocera del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Marianela Navarro, quien precisó que las reivindicaciones van desde la "aplicación de la ley de abastecimiento contra los empresarios que venden con sobre precios los alimentos al Gobierno Nacional" hasta "la asistencia alimentaria a comedores populares y la creación de trabajo en las barriadas más humildes".

"Estamos reclamando una cuarentena sin hambre. Los vecinos de los barrios más humildes cumplen con los lineamientos de la cuarentena, pero nos indignamos cuando las empresa no quieren venderle al Estado con los precios máximos establecidos. En esta emergencia social que vivimos, la conducta empresaria sigue siendo la misma: la especulación y el lucro con el hambre de los más humildes", dijo Navarro.





Una vez concentrados, manteniendo el distanciamiento social y con tapabocas, los manifestantes se trasladarán a la sede del Grupo Lusardi, -uno de los señalados por vender con sobreprecios al Estado Nacional en el medio de la pandemia del coronavirus- ubicado en San Martín 66, de la capital.





Luego, a las 12.30 llevarán los mismos reclamos a la Secretaria de Comercio Interior, ubicada en Diagonal Presidente Julio A. Roca al 600, y culminarán frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en la esquina de las avenidas Belgrano y 9 de Julio.





Además del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), forman parte de la convocatoria el MTD Aníbal Verón; el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), el Movimiento de los Pueblos-Corriente Nacional, la Izquierda Latinoamericana Socialista, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, el Movimiento Resistencia Popular y el MTR por la Democracia Directa, entre otras organizaciones.