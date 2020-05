Captura del video.

El miércoles a la tarde, una joven identificada como Macarena González fue brutalmente golpeada por su ex cuñada en la localidad bonaerense de Cañuelas.

Según consignó el portal Cañuelas al día, la mujer agredió a Macarena a raíz de que denunció a su hermano por violencia de género y éste se encuentra detenido desde el año pasado.

El hecho ocurrió frente a las instalaciones del Supermercado El Monolito, en momentos en que Macarena se dirigía a realizar unas compras, cuando fue sorprendida por la hermana de Ignacio Alegre -ex pareja de Macarena- quién le aplicó todo tipo de golpes, la arrojó al piso y continuó con los golpes, aun con la víctima en el piso.

Las imágenes de la golpiza se viralizaron rápidamente gracias a que una vecina capto las imágenes con su celular.

A raíz de estas denuncias, seis en total, Ignacio Allegre recibió por parte de la justicia la prohibición de acercarse su ex, medida que Allegre no respetó lo que provocó su detención por “Desobediencia” al violar las medidas impuestas por la fiscalía N°2, a cargo de la Dra. Norma Pippo.

Macarena, luego de la golpiza, asistió al Hospital Marzetti con fuertes dolores en la cabeza como consecuencia de los golpes recibidos. En el nosocomio se descartaron golpes internos y pudo regresar a su casa.