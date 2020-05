Comisaria de Avellanedacon presos infectados.

Al menos dos detenidos alojados en una comisaría de la localidad bonaerense de Dock Sud dieron positivo de coronavirus y se analiza la posibilidad de aislar a todo el personal policial afectado en esa dependencia, informaron hoy fuentes judiciales.

La situación fue confirmada hoy tras un testeo a dos hombres, uno de los cuales había sido detenido ayer por haber intentado matar a su madre.

Fuentes judiciales informaron que en la seccional 3era. de Dock Sud funcionan tres de los cuatro calabozos y que al menos se encuentran alojados 30 personas. En ese marco, dos de los detenidos tienen la enfermedad y se aguardaba por el resultado de los análisis efectuados al resto.

Si bien uno de los presos había sido detenido ayer, el otro hacía varios días que estaba en la comisaría, por lo que los especialistas analizan la posibilidad de aislar al personal policial afectado en esa dependencia, dijeron las fuentes.