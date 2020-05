Coronavirus en Argentina, hospital de San Luis.

Un hombre que trabaja en el sistema de salud agredió a una médica que lo quiso derivar por síntomas compatibles con coronavirus en el Hospital central de San Luis, luego que la profesional activara el protocolo y le indicara que debía permanecer aislado en ese centro asistencial, informaron hoy fuentes oficiales.





El hecho, que se conoció esta mañana, ocurrió ayer al mediodía y las autoridades del Hospital emitieron un comunicado de prensa repudiando el hecho que fue registrado por cámara de seguridad y viralizado anoche en las redes sociales.

Según explicaron las fuentes, el hombre concurrió al consultorio de patologías respiratorias (Cerpre) porque presentaba síntomas compatibles con coronavirus y fue atendido por la médica residente, Giuliana Gatica, de 25 años, quien intentó derivarlo a las salas de internación y aislamiento organizadas por el ministerio de Salud provincial.





En ese momento, el paciente se negó a ser internado y reaccionó de forma violenta hacía la médica, a la que tomó de la chaqueta, sacudió y arrojó al piso para abrirse camino y salir del lugar del hospital, tal como quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar, donde fue retenido por otros trabajadores que se encontraba en el lugar.





Según informó la Agencia de Noticias del Estado Provincial, el Hospital San Luis explicó que durante el abordaje de rigor, "el paciente manifiesta que, en violación de las medidas dispuestas, pretendía retirarse del aislamiento por lo que la profesional intenta disuadirlo y recibe como respuesta una agresión física fruto de la cual cae al suelo".





"Inmediatamente el resto del personal sanitario y de seguridad presente acudió en auxilio de la mujer y evitó que la desagradable situación de prolongue", explicaron las autoridades y aseguran que la médica fue "asistida y contenida" y que pusieron en marcha "los mecanismos tendientes a efectivizar las responsabilidades que corresponden".