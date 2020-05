Otros 32 casos positivos por coronavirus fueron confirmados hoy en la Villa Azul, tras el aislamiento que determinaron las autoridades sanitarias bonaerenses por hallar el jueves pasado a 53 personas con esta enfermedad, por lo que la cifra de infectados llegó a 84, pero podría aumentar más luego de que se constataran otros 100 casos sospechosos por Covid-19 sometidos a los hisopados correspondientes.



En ese asentamiento ubicado entre los partidos Quilmes y Avellaneda, ya comenzó la entrega de módulos de alimentos por familia, arrancando por las que tienen casos confirmados.



Son aproximadamente 900 viviendas con más de una familia en cada una, al tiempo que también comenzaron a entregarse elementos de limpieza y desinfección.



"Se garantiza atención de salud en los dos centros municipales de Quilmes y Avellaneda, además se dispuso ampliar con consultorios móviles de provincia y otro de Nación".

Your browser does not support the video element.

Durante esta mañana, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, admitió que se estima que los contagios en ese lugar "pueden ser muchos más".



Noticias relacionadas

El funcionarios sostuvo que se decidió un aislamiento estricto del asentamiento para evitar "una mayor cantidad de contagios entre los vecinos y a otros lugares".



Kreplak indicó que entre otras medidas "se cerraron encuentros de lugares de vecinos, como puede ser los comedores populares y ahora se le alcanza la comida a los vecinos a las casas".



En cuanto al operativo sanitario en la Villa Azul, explicó que se detectó varios casos el jueves pasado y se trabajó entre el viernes y el sábado: "Ya se detectaron 53 casos y las sospecha es que pueden ser muchos más", admitió Kreplak en diálogo con el canal TN.



El viceministro señaló que se decidió en el lugar "un aislamiento mucho más estricto para evitar el contagio entre vecinos y a otros territorios".



En el marco del operativo Detectar, se relevaron en el lugar 813 viviendas y 3.128 personas, mientras que se realizaron 125 hisopados, de los cuales 53 fueron positivos y quedaron otros 50 en estudio.



Como consecuencia de la detección de este foco de contagios, se conformó el Comité de Emergencia en el lugar, integrado por los ministerios de Salud, Desarrollo de la Comunidad y Seguridad bonaerenses junto a los municipios de Quilmes y Avellaneda, legisladores y organizaciones sociales.



En ese marco, se resolvieron una serie de medidas de control del virus y la aplicación del protocolo de emergencia diseñado para este tipo de situaciones.



Se resolvió aislar completamente al barrio con control total de entradas y salidas, instalar dos centros logísticos de atención sanitaria y de distribución de alimentos y elementos de higiene para evitar la circulación de personas; ampliar los operativos de búsqueda de sintomáticos en la zona de influencia del barrio, además de detectar y aislar a la población de riesgo.