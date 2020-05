Mensajes de Donald Trump en Twitter.

El conflicto irreconciliable entre Donald Trump y Twitter suma un nuevo capítulo a la historia. El presidente de Estados Unidos anunció que va a firmar una orden ejecutiva que busca limitar las protecciones legales a las empresas de redes sociales.

Esto se da después de que Twitter colocara advertencias de contenido, por considerarlos engañosos, a dos de sus tuits. El presidente amenazó el miércoles con restringir e incluso cerrar tales compañías, aunque no tiene el poder de hacer eso. Hoy anunció en esa misma plataforma que será un "gran día para las redes sociales y la JUSTICIA".

La orden ejecutiva instruye a las agencias del Poder Ejecutivo, incluyendo la Comisión Federal de Comunicaciones y a la Comisión Federal de Comercio, investigar maneras de imponer nuevas normas sobre las redes sociales. Varios expertos opinaron que no se podrá hacer mucho sin la acción del Congreso.

Antes, el gobierno había considerado una medida similar, pero la canceló al percatarse de que no sería legal y que violaría el derecho a la libertad de expresión y el principio de la desregulación económica.

Dos fuentes oficiales revelaron el contenido de la orden ejecutiva de forma anónima, ya que el texto todavía estaba siendo redactado el jueves por la mañana, pero un borrador ya estaba circulando en Twitter.

Trump denunció el miércoles que las redes sociales "están censurando a las voces conservadoras''. "Las vamos a regular estrictamente o incluso obligarlas a cerrar, antes de permitir que ello ocurra'', afirmó el mandatario.

Después, también en Twitter, amenazó: "Importantes Medidas están por venir''. Horas después escribió que las "Grandes Tecnológicas están completamente LOCAS ¡Estén pendientes!''.

La secretaria de prensa Kayleigh McEnany declaró que Trump firmará una orden ejecutiva sobre las redes sociales, pero no dio más detalles. La directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca Alyssa Farah dijo que la firma se hará el jueves.

Trump y los republicanos reaccionaron furiosos cuando Twitter anexó una etiqueta de advertencia de contenido a dos tuits de Trump según los cuales no se debe permitir la votación por correo postal porque ello invita al fraude y al robo de buzones.

This will be a Big Day for Social Media and FAIRNESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2020

Adjunto a cada tuit hay una etiqueta con la frase: "Conseguí acá los hechos reales sobre las votaciones por correo'', que lleva al lector a un sitio web con datos verificados sobre el tema, y con reportes de las falsedades emitidas por Trump.

Trump acusó a Twitter de "interferir'' en las elecciones presidenciales y manifestó que "como presidente, no permitiré que esto ocurra''.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

El pasado miércoles, el director general de Twitter Jack Dorsey tuiteó: "Seguiremos señalando información incorrecta o disputada sobre elecciones a nivel mundial''. Pero Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, se despegó de esta polémica y criticó a la red social del pajarito.

"No creo que Facebook o las plataformas de Internet en general deban ser árbitros de la verdad", dijo Zuckerberg.



"El discurso político es una de las partes más sensibles de una democracia, y la gente debería poder ver lo que dicen los políticos", agregó.