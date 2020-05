Sol Pérez

Sol Pérez volvió a mostrarse muy sensual en su cuenta de Instagram al compartir una foto muy provocativa.

La conductora de Canal 26 posó con su ropa interior y una remera blanca muy corta, que despertó suspiros entre sus seguidores.

“Así, rodeada de pesas es mi vida en casa. Hoy me tome la mañana libre y no entrené 😱 y a la noche es mi día de pizza y cerveza. NO PASA NADA !”, confirmando que se trataba de su día permitido y no iba a afectar su escultural figura.

La publicación sumó más de 213 mil likes y cosechó otros miles de comentarios que celebraban su relax y su belleza.