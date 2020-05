Gian Piero Gasperini, DT del Atalanta.

El director técnico del Atalanta de Italia, Gian Piero Gasperini, admitió que estaba infectado con coronavirus el pasado 10 de marzo cuando su equipo visitó en España al Valencia, por la revancha de los octavos de final de la Champions League, justo antes que se dicte el aislamiento obligatorio por el brote de la pandemia.

Gasperini, que tiene en su plantel con los argentinos Alejandro Papu Gómez y José Palomino, recordó que se sintió "fatal" físicamente antes y después del juego.

"Hace unos días me hicieron las pruebas que me confirmaron que tuve la enfermedad (Covid-19). Recuerdo que el día antes del partido de Valencia estaba enfermo. Por la tarde, peor. Y cuando volvimos a Italia me sentía hecho pedazos", dijo el entrenador en una entrevista con el diario italiano "La Gazzetta dello Sport".

Gasperini recordó que "en el banco tenía mala cara" y las dos noches siguientes apenas pudo dormir, porque se sentía "en pedazos".

"Cada dos minutos pasaba una ambulancia, parecía la guerra. Pensaba: ¿si voy al hospital, qué me pasará?", sostuvo el DT Gasperini, teniendo en cuenta que la ciudad de Bérgamo, de donde es el Atalanta, fue una de las más afectadas por la pandemia.

El técnico sostuvo también que perdió el sentido del gusto y del olfato y que incluso llegó a temer por su vida, pero recién hace diez días se enteró que superó el Covid-19.

"Me sentía mal antes del partido y el día del partido estaba aún peor. Sin fiebre, pero estaba hecho un desastre. Nunca me hicieron PCR, aunque el serológico confirmó que tuve la enfermedad", comentó Gasperini.