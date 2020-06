Coronavirus en Argentina.

El presidente Alberto Fernández anunciará hoy una nueva prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que se inició el 20 de marzo pasado, y dará detalles de cómo continuará a partir del próximo lunes, con la mirada puesta especialmente en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde se concentran más del 90% de los casos de coronavirus.

El anuncio será realizado desde la residencia presidencial de Olivos -en horario a confirmar- y se estima que nuevamente lo acompañarán el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, como ocurrió en los últimos anuncios de extensión de la cuarentena.

Según lo que se fue adelantando en los últimos días, en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense -que conforman el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA)- la cuarentena seguirá sin grandes cambios, pero se continuarán liberando algunas actividades, en tanto en el interior del país las reaperturas serán mayores debido a la poca cantidad de casos que se registran.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, adelantó que se autorizará la reapertura de más comercios barriales, se sumará un día más para que los niños puedan tener salidas recreativas y se establecerá un horario para actividades deportivas, como salir a correr o caminar.

“Encontramos que en términos de comercios barriales se ha visto una actividad muy segura, que no usa transporte público, que es siempre de caminata local, nunca hay colas y que las personas tienen mucha responsabilidad. Nos pareció prudente agregar los comercios barriales que faltaban”, analizó Quirós. “Necesitamos darle una respuesta más recreativa a los niños y por lo tanto serán los dos días del fin de semana” los permitidos para que puedan salir acompañados por un mayor.

En la provincia de Buenos Aires, a lo largo de las últimas semanas se han habilitado varias actividades. En el conurbano el Gobierno bonaerense permitió la reapertura de rubros industriales, pero es reacio a permitir actividades recreativas que si ha concedido en municipios del interior. “Todo el interior de la provincia está mil veces con mayor flexibilidad que el conurbano, yo administro esas dos situaciones", expresó Axel Kicillof.



Si bien el Gobernador sostuvo que su intención es “autorizar toda la actividad económica que se pueda, porque no se está produciendo, no se está consumiendo y no se está recaudando”, alertó que en “en el conurbano están creciendo los casos de manera sostenida”.