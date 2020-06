El gobierno bonaerense dispuso esta tarde el aislamiento parcial del barrio popular José Luis Cabezas, que comparten los municipios de Berisso y Ensenada, luego de que se confirmaran 39 casos positivos de coronavirus, además de la sospecha de que puede haber otros 54, según se informó oficialmente.





Claudio Cardoso, director ejecutivo de la Región Sanitaria XI del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, confirmó que "se dispuso el aislamiento parcial de un sector del barrio, lateral a las vías".

Fueron puestos en aislamiento los miembros de 52 familias que viven en ese sector lindante a las vías, donde se detectaron los casos positivos.





El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se presentó esta tarde para monitorear el inicio del aislamiento parcial que, dijo, es "más fácil porque está focalizado en un sector y tiene una referencia geográfica que lo facilita", en alusión a las vías férreas.





"Hay que señalar que también se hicieron testeos en otros sectores del barrio, y están dando negativo", remarcó Berni.





Respecto al aislamiento que deberían cumplir los vecinos infectados, Berni aclaró que "serán las autoridades sanitarias las que decidan, de acuerdo a cómo vayan evolucionando los casos, las posibilidades de salida o no de los vecinos".

Los casos positivos fueron trasladados a los Hospitales de Berisso y de Ensenada, y en algunos casos están aislados en sus domicilios tomando las medidas preventivas y de distanciamiento correspondientes, detalló un comunicado de la municipalidad de Berisso.





El intendente de ese distrito, Fabián Cagliardi explicó que "seguimos trabajando en conjunto, con Mario (Secco, intendente de Ensenada), el Ministerio de Salud, Desarrollo de la Comunidad, Seguridad y el gobernador Axel Kicillof que permanentemente se comunica con nosotros poniéndose a disposición como lo ha expresado con la presencia de los ministros en nuestros distritos".





"Hemos decidido que los controles estén dentro del barrio, y vamos a custodiar a las familias afectadas para darle tranquilidad a ellos y también al resto del barrio. Nosotros salimos a detectar dónde estaba el virus para poder actuar de manera preventiva. Hoy tenemos 39 casos positivos, 20 corresponden a vecinos de Berisso, y sabemos en qué parte del barrio están concentrados los casos".





Según se informó se trata aproximadamente de 220 personas ubicadas en una especie de apéndice paralelo a las vías, que alcanzaría alrededor de dos cuadras; en tanto hay 54 casos se encuentran en estudio.





"Estaremos trabajando también junto con la policía ecológica en la entrada al barrio para que desinfecten a los vecinos que entran o salen", puntualizó el intendente de Berisso.





Por su parte, el jefe comunal de Ensenada, Mario Secco expresó que "no queremos que esta situación se vuelva un detonante para ambas ciudades, por eso empezamos con los operativos, estuvimos testeando y hoy volvimos a testear a todos los vecinos y vecinas que tuvieran síntomas".





En cuanto a la decisión del cierre parcial de un sector del barrio Secco aclaró que "nos vamos a seguir quedando porque es lo que acordamos con los Ministros provinciales Gollán, Larroque y Berni y el viceministro de Salud Kreplak".





En horas de la tarde, el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, explicó: "Se aísla una parte del barrio, que es donde están dando positivos los testeos. De cualquier manera. Hay que señalar que también se hicieron análisis en otros sectores del barrio, y están dando negativo".



Consultado el aislamiento que deberían cumplir los vecinos infectados, Berni señaló: "Serán las autoridades sanitarias las que decidan, de acuerdo a cómo vayan evolucionando los casos, las posibilidades de salida o no de los vecinos"





Esta mañana, el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollan y su par de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, analizaron la evolución del coronavirus en ese barrio, donde desde el jueves último se realiza un operativo de hisopado casa por casa.





Ya esta mañana, Larroque aseguraba que "en caso de cerrar el barrio, va a haber un equipo del Ministerio de Desarrollo para la asistencia a las familias".





"Siempre son prioridad aquellas familias que tienen una persona contagiada y que ha sido aislada, aquellos que son contactos cercanos y quizás tengan que hisoparse y preventivamente estar aislados", afirmó.