El operativo Detectar, que realiza una búsqueda activa de personas con coronavirus, llegará hoy al barrio porteño de Balvanera, la zona donde más casos se registraron en los últimos cinco días, informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.





El Operativo Detectar "obtuvo buenos resultados" en barrios populares como las villas 31, 1-11-14 o 21-24, consideraron desde el Gobierno porteño y agregaron que por ese motivo se extendió y llegará hoy a Balvanera.





"El siguiente punto será seleccionado de acuerdo a la evolución de los contagios a lo largo del territorio porteño", acotaron.





En Balvanera, el objetivo será identificar a los "contactos estrechos de las 84 personas de ese barrio recientemente confirmadas con Covid-19, evaluarlos y lograr mitigar la contagiosidad del virus".



De acuerdo a los protocolos sanitarios vigentes por la pandemia, en caso de que una persona presente síntomas compatibles con la enfermedad, será hisopada en el camión del operativo y luego trasladada en un taxi especialmente adaptado a la Unidad Febril de Urgencia (UFU) más cercana, donde esperará el resultado.

Si esa persona es positiva de Covid-19, será derivada según sus necesidades de atención.





Si es negativa, el Ministerio de Salud continuará con el seguimiento telefónico diario para evaluar su evolución y brindarle asistencia en caso de que la requiera.





El operativo incluye un camión y un equipo de dos personas que llevarán adelante la búsqueda "puerta a puerta".

Mientras tanto, Detectar continúa en los barrios 1.11.14, 31, 21.24, 15 y 20, donde "está demostrando buenos resultados", consideraron desde el Gobierno porteño e informaron que "hasta el jueves 4 de junio se habían realizado 6.187 hisopados a residentes de estos puntos, de los cuales 2.825 dieron positivo".

Por otro lado, el Gobierno porteño difundió algunas "claves" para que los vecinos puedan confirmar si son visitados por un representante del operativo, e informó que "siempre que sea posible, la Ciudad se contactará con el caso confirmado y le pedirá que actúe como intermediario para notificarle a sus 'contactos estrechos' y convivientes que van a ser visitados en su domicilio".





Además, se comunicarán previamente desde el equipo del Ministerio de Salud para dar aviso de la visita sanitaria y se activará una campaña de comunicación directa en el barrio para informar a los vecinos de la nueva búsqueda.





Al realizar la visita, el agente presentará una identificación que certifique que es parte del Ministerio de Salud y del programa Detectar.