Coronavirus en Argentina: “El fortalecimiento del sistema de salud fue clave para evitar el colapso"

Rosa Reina en Radio Latina

Rosa Reina, Presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, habló en exclusiva con Rubén Suárez en RL18 de RADIO LATINA (FM 101.1) acerca de la situación por coronavirus en nuestro país.

Ante la consulta sobre el funcionamiento del sistema de salud en la Argentina, Reina aseguró: “Por el momento, estamos bien. Estamos con un porcentaje que nos da cierto alivio porque no estamos superando el 50, 60%. Estos porcentajes se van moviendo y hay una tendencia a aumentar pero por el momento estamos bien, con un margen que nos da cierto alivio”.

“El fortalecimiento del sistema de salud fue clave: pasamos de 8500 y ahora tenemos 11 mil en todo el país. Eso ayudó a evitar el colapso del sistema sanitario. Estamos en un rango buen y aceptable”, afirmó.

“Tenemos que tener muchísimo cuidado y precaución, siguiendo con todas las medidas de distanciamiento social. En esta época del año, está el riesgo de las neumonías no COVID, que se suman a las neumonías COVID”, explicó.