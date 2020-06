Junín: incendiaron la camioneta de un verdulero que dio positivo de coronavirus

Incendiaron en Junín la camioneta de un verdulero que contrajo coronavirus, CANAL 26

La Municipalidad de Junín confirmó que un vecino dio positivo de coronavirus tras haber estado en el Mercado Central y desató lo peor de los vecinos.

El comerciante denunció que incendiaron la camioneta con la que había ido y vuelto al Mercado Central. Las autoridades ahora buscan determinar quién es el autor del ataque.

Un ayudante del verdulero también dio positivo al test de coronavirus. Así se convirtieron en los dos primeros casos en Junín tras dos meses sin registrar contagios en la ciudad.

Ante la violencia desatada contra el comerciante, el intendente Pablo Petrecca expresó: "Quiero expresar mi repudio frente al lamentable ataque sobre el vehículo de unas de las personas confirmadas con COVID-19".

"La violencia y la estigmatización hacia las personas que han contraído el virus o tienen que hacer aislamiento obligatorio por contacto, no son el camino", criticó el jefe comunal.

Por eso, Petrecca prometió: "Desde la municipalidad acompañamos a la familia en este difícil momento y trabajamos junto a las fuerzas policiales y la justicia para encontrar a los culpables".