Alerta en Luján tras la confirmación de siete bebés contagiados de coronavirus

El operativo Detectar comenzó a testear casa por casa a los vecinos del barrio de Flores tras el testeo en Balvanera.

En los últimos cinco días, los casos confirmados de coronavirus en el barrio porteño de Flores crecieron en un 48%, convirtiéndose en “el barrio con más casos confirmados en los últimos cinco días", según el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós.

El objetivo del operativo es establecer si los contactos estrechos y allegados de las personas afectadas se pueden haber contagiado sin saberlo.

Días atrás se realizó el operativo en Balvanera donde se detectaron 55 personas contagiadas. Los testeos continuarán en barrios vulnerables y otras zonas de la Capital Federal, como Palermo, donde se registraron focos de casos de Covid-19. Del barrio de Flores, se había testado solamente a la villa 1-11-14.

El operativo se basa en la consulta de síntomas y el hisopado en un móvil sanitario, que en este caso está apostado en las calles Condarco y Bacacay, frente a la Escuela N° 9 del barrio de Flores. Allí se realizará el testeo y quedarán asilados durante la espera de los resultados. Dependiendo de lo detectado, aislados en un hotel o enviados a un hospital.