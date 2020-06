Coronavirus: cinco provincias dan marcha atrás y endurecen cuarentena por nuevos focos de contagio

Geriátrico en Villa Urquiza.

La cocinera de un geriátrico del barrio porteño de Villa Urquiza dio positivo para coronavirus, por lo que se aisló a los 27 residentes del establecimiento que se encuentran bajo observación y sin síntomas de la enfermedad, informó hoy el abogado del lugar.

"La cocinera se encuentra aislada en su domicilio asintomática. Su sobrino le avisó el viernes que su hermana, que vive con ella, estaba aislada desde el martes por tener coronavirus positivo, así que de manera inmediata hicimos el testeo el sábado y el lunes tuvimos el resultado y activamos el protocolo", dijo Emanuel Pulella, letrado del geriátrico situado en Burela 2095.

Pulella precisó que en la residencia se alojan 27 personas, las cuales "no presentan síntomas compatibles con Covid-19 y están bajo observación".

A su vez, informó que todas las cocineras y el personal del lugar "tienen el barbijo tipo N95" y aseguró que se "mantuvo la distancia social" dentro de la residencia para adultos mayores.

El abogado dijo que este miércoles realizaron los hisopados a todo el personal de salud del lugar y ninguno dio positivo, al tiempo que desestimó la posibilidad de trasladar a los residentes porque "el protocolo indica que mientras no haya síntomas no hay que prever traslados".

Your browser does not support the video element.

Contagio de Covid-19 en geriátrico de Villa Urquiza. Canal 26.

"El lunes informamos sobre la situación al PAMI en el 147 y luego vino personal del Gobierno de la Ciudad a realizar el relevamiento, pero como no hay contactos estrechos no corresponde hacer el hisopado", dijo aunque admitió que desde la residencia están evaluando la posibilidad de acudir a los testeos de forma privada.

"El costo del PCR es muy alto pero evaluamos realizarlo de forma privada", agregó Pulella.