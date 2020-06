VIDEO: chofer se bajó del colectivo para evitar que asalten a una abuela

Anciana defendida por conductor del colectivo.

El conductor, sin dudarlo, se bajó del transporte público para defender a la anciana (captura video). El conductor, sin dudarlo, se bajó del transporte público para defender a la anciana (captura video).

Noticias relacionadas

Una anciana que caminaba con su bastón fue víctima de un intento de robo en la calle cuando, de pronto, un conductor de un colectivo que pasó por el lugar, se bajó del rodado y la defendió del malviviente. El hecho ocurrió en la ciudad de Miskolc, en Hungría.



El episodio, que sucedió el 5 de junio poco antes de las 9.30 de la mañana, fue capturado por la cámara de seguridad del transporte público y posteriormente se volvió viral. Según se dio a conocer, el chofer es un ex militar llamado Károly Zsolt Kis.

Las autoridades locales difundieron las imágenes como forma de reconocimiento a la valentía del conductor, quien ahuyentó al asaltante para cuidar a la abuela pese a que no era parte de su trabajo. Desde que la grabación salió a la luz, miles de personas de todo el mundo mostraron su agradecimiento al conductor porque arriesgó su vida, tan solo con el objetivo de ayudar.

Según se supo, posteriormente la policía capturó al delincuente y lo identificó como un joven de 27 años. Si bien calificaron a la anciana como una valiente por la manera en la que se defendió, las autoridades no recomendaron enfrentarse en este tipo de situaciones.