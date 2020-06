Así son los fuertes controles en el transporte público: solo esenciales pueden viajar

El Ministerio de Seguridad de la Nación reforzó desde hoy los controles en todo el sistema ferroviario del Área Metropolitana de Buenos aires (AMBA), donde solo pueden utilizar el transporte público los trabajadores esenciales.



La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, ordenó el refuerzo de los controles específicos de y en los trenes del AMBA.

La decisión, según se informó este viernes, incluye un incremento en el control de las formaciones tanto como en las estaciones de trenes, así como la extensión del horario de control policial durante las 24 horas.



Se trata de un incremento que eleva a dos mil quinientos (2.500) la cantidad de efectivos de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval en las 256 estaciones de las 7 líneas ferroviarias que atraviesan el AMBA (Ferrocarril Mitre; Sarmiento; Roca; Urquiza; Belgrano Norte; Belgrano Sur y San Martín).



El despliegue y sus respectivos operativos están coordinados por la Superintendencia Federal de Transporte y son monitoreados por el Comando Unificado de Seguridad CUSCOVID-19 que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.



El control del cumplimiento de las excepcionalidades de circulación de las personas que desempeñan "tareas esenciales" se realizan mediante la verificación de la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) así como de la aplicación CUIDAR.



En ambos casos, el acceso inmediato a las bases de registro de autorizaciones permite identificar el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos para la circulación de las personas.