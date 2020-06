Coronavirus en Argentina: reportan cinco nuevas muertes y hay 1.016 víctimas fatales en el país

Tren Sarmiento, AGENCIA NA

La línea Sarmiento de trenes, que une Moreno con Once, se encuentra interrumpida debido a un posible caso de coronavirus de un guarda, según confirmaron fuentes gremiales y desde la empresa.

Desde Trenes Argentinos se informó que "la compañía trabaja para reanudar el servicio lo antes posible aunque pudieran presentarse demoras y cancelaciones cuando se restablezca".

"Trenes Argentinos comunica que el servicio de la línea Sarmiento se encuentra interrumpido debido a un caso sospechoso de Covid-19 en un guardatren que tiene síntomas compatibles con la enfermedad y estuvo en contacto estrecho con otros guardas", informó la empresa.

La comunicación oficial llegó una hora después del horario en que tendría que haber comenzado el servicio que une Moreno con el barrio porteño de Once.

"La interrupción del servicio se produjo en las primeras horas de la jornada de hoy, lunes, a causa de la aparición de indicios de Covid-19 en un guarda del primer turno del día, que motivó la salida del servicio del grupo de sus colaboradores estrechos", comunicó Trenes Argentinos.

La línea que une la zona oeste del conurbano bonaerense con la Capital Federal no arrancó el servicio a las 6 de la mañana como estaba previsto para este lunes.

Desde las redes sociales pasajeros señalan que las estaciones, desde Moreno hasta Once, están repletas de gente esperando por los trenes y que por los parlantes se anuncian que el servicio está interrumpido por "medidas gremiales".

Desde Trenes Argentinos se indicó que la empresa cuenta con un protocolo "COVID que aplica de manera inmediata y responsable desde el primer día de declarada la pandemia, con el fin de preservar la salud de pasajeros y pasajeras y empleados y empleadas".