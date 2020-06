Instagram: ¿Cómo copiar y pegar fotos para hacer Stories creativas?

El conejo furor.

Un nuevo animal es furor en redes sociales por un particular detalle, se trata de un conejo que cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram y se destaca por su singular tamaño.

Este animal, de nombre Cocoa Puff, reside en Estados Unidos con su familia quien comparte a diario la vida en familiar del simpático animal junto a sus dueños. En Setattle, Washington.

Your browser does not support the video element.

El animal comenzó a ganar varios seguidores durante la cuarentena por coronavirus donde muchos se vieron sorprendidos por su enorme tamaño. Sus redes sociales con videos y fotos son un éxtio.

Lindsay, dueña de Cocoa relató cómo el conejó llegó a sus vidas. Todo comenzó con su hija pidiéndole una mascota y como no querían un perro o un gato, optaron por este animal.

Your browser does not support the video element.

Lindsay comentó: "El entrenamiento en la casa tomó entre seis y siete meses. Pero los conejos son realmente muy inteligentes, no creo que obtengan suficiente crédito. No le lleva mucho tiempo aprender un truco".

Sobre la alimentación del animal, comentó: "Fácilmente pasa por dos grandes platos de verduras al día, además de su croqueta de conejo, heno y algunas delicias deliciosas como plátanos secos o rodajas de mango".