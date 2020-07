Cande Tinelli, respondió a las críticas a sus tatuajes y cambios físicos: "Hago lo que quiero"

Romina Malaespina.

Romina Malaspina mostró su lado más sensual en las redes sociales al compartir con sus seguidores el look que presentó en el noticiero de Canal 26 y en su visita a PH – Podemos Hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff.

En una de las imágenes compartidas en las últimas horas, Romina le pidió a sus seguidores que elijan una de las fotos que se sacó a minutos de empezar al noticiero.

En ellas se la ve en diferentes poses, luciendo una remera de manga larga plateada donde se puede apreciar su espalda.

En otra de las publicaciones, esta vez desde su casa, a la modelo se la ve con una polera muy corta y en ropa interior.

"La cuarentena me puso un poco más caderona", escribió debajo de la última foto que publicó en su cuenta de Instagram.

Por último, Romi publicó un video con el look utlizado en PH: un body de encaje de negro. El modelo, corto y de mangas largas, lleva unas tiras entrecruzadas en el escote y también en la parte delantera.

