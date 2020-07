Villa Gesell y Tandil preocupados por el aumento de casos de coronavirus en Mar Del Plata

Mar del Plata casi desierta en plena pandemia.



Mar del Plata es el centro del turismo, sobre todo el interno, del país: playas, teatros, restaurantes, bares, cervecerías, una noche que se extiende hasta las mañanas, la "Perla del Atlántico" no tiene nada que envidiarle a ninguna ciudad del mundo.

Pero la pandemia llegó para cambiar paradigmas y pese a las aperturas que dispuso el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, ahora son los marplatenses los que buscan otros rumbos para pasar mejor los tiempos del coronavirus.

A poco más de 100 kilómetros de Mar del Plata, saliendo por la costa y tomando la ruta 11, está Villa Gesell. Y saliendo por la avenida Luro, tomando la ruta 226, en menos de dos horas se llega a Tandil.

Pero los intendentes de Villa Gesell y de Tandil dejaron claro que prefieren que los marplatenses se queden en su ciudad. "Mar del Plata es la ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires con mayor cantidad de casos de Covid-19 en este momento: 121 pacientes infectados en los últimos 7 días", sostuvo Barrera, preocupado porque una geselina retornó de la Feliz con coronavirus.

En tanto, desde Tandil el intendente Lughi aclaró que los marplatenses pueden ir pero los que vayan deberán hacer la cuarentena de dos semanas, como si llegaran desde el exterior. "Nosotros estamos diciendo que no entran de Mar del Plata si no es con cuarentena", explicó el intendente, quien no le recomendó a los tandilenses no ir a Mar del Plata pero les aclaró que si van a la "Ciudad Feliz" a la vuelta también deberán encerrarse durante 14 días.

"Yo no le impido salir a nadie pero cuando vengan tienen que hacer cuarentena", completó el intendente de la ciudad con las picadas más ricas del mundo.