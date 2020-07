Médico asesor del Presidente reveló que en la Ciudad habrá una baja de casos de coronavirus en la primera semana de agosto

Luis Cámera, médico del presidente Alberto Fernández.

El médico clínico asesor de Alberto Fernández, Luis Cámera, se refirió a la nueva fase del aislamiento y a la evolución de la pandemia de coronavirus en la región. En ese contexto, pronosticó una disminución de los casos en la Ciudad de Buenos Aires en las próximas semanas. No obstante, sostuvo que los indicadores demorarían en mejorar un poco más en el conurbano.

Cámera analizó la decisión del Gobierno de flexibilizar la cuarentena en medio de un aumento de contagios. Al respecto, consideró: "Por un lado, ha habido una promesa política de una apertura, en la que se le había pedido a la población un último esfuerzo. Por otro, en la Ciudad los datos numéricos hablan de una muy lenta posibilidad de ir bajando el número de casos en forma real, ya que el índice de replicación está prácticamente en 1".

Además, afirmó que la tasa de ocupación de las camas de terapia intensiva se encuentra "en un punto de equilibrio". "No tienen esa progresión que venía con mucha velocidad hasta la cuarentena en fase 1", explicó, y agregó: "También en el conurbano esto sucede, lo que no quiere decir que no cambie más adelante".

De esta forma, consideró lejana la posibilidad de una sobrecarga del sistema de Salud. "No creo que suceda, pero hay que estar atentos. Creo que a fines de este mes ya CABA va a empezar a desinflarse un poquito, y el conurbano está entre dos o tres semanas atrasado. Primero vamos a tener un alivio en la Ciudad, diría que la primera semana de agosto, y después, más tardíamente, en el conurbano", expresó.

A pesar de su proyección, Cámera sostuvo que las autoridades sanitarias seguirán evaluando de cerca la pandemia en el AMBA. "Vamos a estar un mes, o mes y medio más con los nervios de punta. Si se pone feo el tema, habrá que regresar. En eso el comité asesor es muy duro", advirtió.

Finalmente, insistió en la importancia de la responsabilidad ciudadana en esta nueva etapa de la cuarentena, en especial en los barrios de emergencia. "Mucho cuidado en las viviendas donde hay varias familias con el mismo baño y la misma cocina, mucha higiene ahí; lavado de manos y barbijo. A rajatabla eso, porque si no vamos a seguir con los contagios muy altos y con muertes", aseguró.