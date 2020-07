Coronavirus en Argentina: 40 muertos y 4.231 casos en un día, hay 126.755 infectados y 2.260 fallecidos

Pablo Berra.

La vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford parece segura para el sistema inmunitario y puede producir anticuerpos, de acuerdo a los resultados de los primeros ensayos publicados en la revista médica The Lancet, según informó hoy la institución británica.

Ahora conoció que un argentino, Pablo Berra de 55 años y quien vive en Sudáfrica, fue uno de los 2020 voluntarios que recibieron la vacuna.

Respecto al motivo de su decisión, comentó: "Fui por miedo, porque acá el virus se desparramó. Estamos quintos en cuanto al número de contagios en el mundo".

"Estuve averiguando y dentro de las 155 vacunas que hay en el mundo en investigación, esta es la que está más cerca de llegar a la cura. Encontré el mail de una doctora, en un diario local, me contacté y enseguida me llamaron", expresó.

Berra se aplicó la vacuna el lunes, en un laboratorio de la Universidad de Witts, en Johanesburgo.

"Me dijeron que los efectos pueden ser mínimos y es poca la gente que podría llegar a sentir algo. Yo no sentí todavía nada, pero estoy en contacto permanente con el laboratorio. Me harán ir todas las semanas para hacerme análisis de sangre y ver si tengo los anticuerpos", explicó.

Ver esta publicación en Instagram Oxford / Witts lab. Covid 19. Una publicación compartida por Roar.Wild.Now! (@pablo.andres.berra) el 20 de Jul de 2020 a las 5:07 PDT

Al finalizar, cerró: "Estoy seguro de que va a funcionar bien. Creo que hay una luz al final".

Los ensayos realizados en fase 1 y 2 en alrededor de 1.077 voluntarios mostraron que la vacuna los llevó a producir anticuerpos y tuvo una reacción favorable en las "células T", dentro de los 14 días de la vacunación.

Esta reacción significa que los glóbulos blancos pueden atacar a las células infectadas con el virus SARS-CoV-2.

Los investigadores informaron además que la vacuna no provocó ninguna reacción inesperada, tuvo un perfil de seguridad similar al de las vacunas anteriores de este tipo y sólo causó pocos efectos secundarios que desaparecieron cuando se les suministró paracetamol a los pacientes.

Durante el estudio, los participantes que recibieron la vacuna tenían anticuerpos neutralizantes detectables, algo que los investigadores sugirieron como importantes para la protección contra el virus.

A su vez indicaron que estas respuestas fueron más fuertes después de una dosis de refuerzo, con el 100% de la sangre de los participantes teniendo actividad neutralizante contra el coronavirus.