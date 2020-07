Donald Trump, habló de postergar las elecciones de Noviembre.

El presidente Donald Trump sugirió este jueves por primera vez que las elecciones generales de noviembre en Estados Unidos pueden ser las “más fraudulentas” de la historia y que deberían ser aplazadas.



Es la primera vez que dice directamente postergar las elecciones y encendió todas las alarmas en Washington: es una señal de que Trump está preparando el terreno para no aceptar un posible resultado adverso y quitar legitimidad a un eventual triunfo de su rival Joe Biden.

El clamor del presidente se dio justo cuando el Departamento de Comercio reveló que la economía se achicó un 9,5% entre abril y junio, la peor caída de la historia. Anualizado ese porcentaje asciende al 32,9%. Conviene apuntar que el tuit de Trump sobre las elecciones es oportuno para desviar la atención de los números en rojo.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

