El Dipy se hizo conocido entre las canciones del fútbol europeo.

Después de ganar la Champions League al derrotar a París Saint-Germain 1-0 (gol de Kingsley Coman), el plantel de Bayern Munich festejó al ritmo de El Dipy.

Así como lo vino haciendo el elenco francés durante toda la competencia, los alemanes decidieron celebrar en su micro con la canción "Par-Tusa".



En su historia de Instagram, Philippe Coutinho subió un video de él y todos sus compañeros saltando y gritando a más no poder este tema.