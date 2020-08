La llegada del coronavirus hizo que el sector hotelero lleve a una gran crisis.

La actividad hotelera registró en junio caídas interanuales superiores al 90 por ciento, en el cuarto mes de inactividad como consecuencia de las restricciones por la crisis sanitaria. La encuesta del sector que difundió hoy el INDEC únicamente registra la actividad turística autorizada en algunas provincias y el alojamiento justificado en casos de urgencia por motivos laborales o de salud, que no incluyen casos de Covid-19.

Según la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), en junio se registraron 54.686 pernoctaciones en establecimientos hoteleros, que implicó una disminución interanual del 98,2%. El sector atraviesa su cuarto mes de inactividad por las restricciones sanitarias y el gobierno analiza retomar en octubre próximo los servicios aerocomerciales vinculados al turismo.

Las pernoctaciones de viajeros residentes registraron una caída de 97,9% y las de no residentes disminuyeron 99,2%. El total de viajeros hospedados fue 20.567, tuvo una variación negativa de 98,5% respecto al mismo mes del año anterior.

La cantidad de viajeros residentes bajó 98,2% y la de no residentes disminuyó 99,6%.

El INDEC aclaró que de las 49 localidades que integran la EOH, 31 de ellas presentaron establecimientos abiertos parcialmente en junio y las restantes estuvieron cerradas o afectadas al alojamiento de personas con aislamiento obligatorio, que no se contabilizan en la encuesta.

Desde junio por el decreto de necesidad y urgencia n° 520/203, solo se permitió la actividad donde no existe circulación comunitaria del virus SARS-CoV-2 y bajo las medidas contempladas por el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

En ese mes solo las provincias de Catamarca, Jujuy, Mendoza, Salta, y Tierra del Fuego, permitieron la apertura de establecimientos para el turismo, aunque en algunos casos luego volvieron a cerrarse por el aumento de infectados por el virus. En el resto de las provincias se observaron aperturas de establecimientos para dar alojamiento a viajeros que se trasladan por motivos laborales, de fuerza mayor o debido a tratamientos de salud no asociados a la COVID-19.