Kristalina Georgieva directora gerente del FMI.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva afirmó este miércoles que el nuevo programa de asistencia financiera que comenzarán a negociar el organismo y el Gobierno argentino apuntará a “reducir la pobreza y el desempleo”, sin descuidar “la estabilidad macroeconómica”.

Horas después de haber mantenido una conversación con el presidente Alberto Fernández, la funcionaria del Fondo aceptó la invitación argentina para empezar una nueva negociación formal en busca de un acuerdo financiero que reemplace al vigente, firmado en 2018 por Mauricio Macri y su predecesora en el FMI, Christine Lagarde.

“Hoy mantuve una conversación muy constructiva y positiva con el presidente Fernández y el ministro Guzmán. Hablamos de los importantes desafíos que enfrenta Argentina, incluso debido a la pandemia mundial, y las prioridades del gobierno argentino de cara al futuro, en particular la necesidad de revitalizar la economía y seguir protegiendo a los más vulnerables”, consideró Georgieva.

Very constructive call with Pres. @alferdez on actions needed to reinvigorate #Argentina’s economy, create jobs and support the most vulnerable. We look forward to deepening our dialogue in the context of today’s request for an IMF-supported program. https://t.co/50dnXyYZWM pic.twitter.com/E27AF05sDR