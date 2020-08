Rodríguez Larreta, NA.

Hace unos días se conoció que el Ministerio de Educación Nacional no aprobó el protocolo que presentó la Ciudad de Buenos Airea para la apertura de las “escuelas digitales”. Horacio Rodríguez Larreta se refirió a este tema y aseguró que la Ciudad mantiene su postura respecto al regreso gradual a las aulas y anunció que “seguiremos buscando un acuerdo”.

En diálogo con TN, el jefe de Gobierno aseguró: “Para nosotros la educación es prioridad total, lo más importante que tenemos, y por eso le ponemos tanto énfasis. Vamos a seguir insistiendo y buscando espacios de acuerdo”.

El ministro nacional de Educación, Nicolás Trotta, rechazó el protocolo de la Ciudad para la apertura de gabinetes informáticos que busca que unos 6000 mil alumnos porteños que no están cumpliendo con el ciclo lectivo, por problemas de conectividad o problemáticas de índole familiar, puedan retomar las clases.

Rodríguez Larreta expresó: “Hay 6 mil chicos que no tienen vínculo con la escuela. Y cada día que pasa aumenta el riesgo de que esos chicos ya no vuelvan. No es un tema solamente de conectividad, sino que es algo mucho más profundo. Ya los tenemos identificados con nombre y apellido para ir a buscarlos casa por casa. Necesitamos revincularlos con la escuela lo antes posible”.

“Nosotros hicimos una propuesta, nos pidieron aclaraciones al protocolo. Creo que se programó una reunión. Nosotros vamos a seguir insistiendo. Si nos pusimos de acuerdo con tantas cosas, ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo en esto que es prioridad?”, cerró.