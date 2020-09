Usurpación de terrenos, CANAL 26.

Crece la preocupación en cuanto a la toma de terrenos en todo el país pero sobretodo en Provincia de Buenos Aires donde un estudio oficial revela que actualmente hay 4.300 Hectáreas usurpadas por acupas.

Gustavo Carabajal, periodista de Canal 26 afirma: "No hay una ley que castigue a los que cometen este delito...Tienen una condena mínima de 3 meses, y si no tienen pedido de captura los liberan de inmediato".

Hasta el momento se detuvieron a 524 sospechosos por usurpar terrenos de manera ilegal que fueron liberados de inmediato. "La la ley es liviana en cuanto al castigo de estos delitos... hay bandas organizadas detrás de esto", afirma Carabajal.

"El cabecilla que los manda nunca queda detenido... Hay un jefe de la asociación ilícita que lotea los terrenos parta usurpar... El Barrio 31 comenzó así", agrega el periodista Pablo Fernández.