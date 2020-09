El secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, salió esta tarde a la puerta de la Quinta de Olivos a dialogar con los efectivos de la Policía Bonaerense que se manifiestan con patrulleros.

El funcionario nacional salió acompañado por el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, y le ofreció a los efectivos ingresar a la residencia para reunirse con el presidente Alberto Fernández.

Tras una breve deliberación, los policías rechazaron la oferta y reclamaron que fuera el Presidente el que saliera a dialogar a la calle.

Noticias relacionadas

El presidente Alberto Fernández se reunirá esta tarde en la Residencia de Olivos con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el marco de la tercera jornada consecutiva de protestas de efectivos de la Policía Bonaerense en reclamo de aumentos salariales y mejoras laborales.

Your browser does not support the video element.

Así lo indicaron a NA fuentes oficiales, que precisaron que la reunión entre el jefe de Estado y el gobernador bonaerense se desarrollará a partir de las 18:00.

Efectivos de la Policía Bonaerense realizaron hoy la tercera jornada consecutiva de protestas en reclamo de aumentos salariales y mejoras laborales, y a la manifestación en el Puente 12 de La Matanza le sumaron una concentración en las puertas de la Quinta Presidencial de Olivos.

Your browser does not support the video element.

En ese marco, trascendió que este jueves podría haber un acuerdo en el marco de una propuesta planteada por el Gobierno provincial en torno al 30 por ciento de actualización de sus haberes.

Pese a la promesa de un inminente anuncio de una suba salarial para los uniformados, se vivieron momentos de tensión en ambos epicentros de las protestas.