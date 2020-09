Enrique De Rosa, médico psiquiatra, dialogó con RADIO LATINA en el ciclo "Show Attack", las imágenes de las aglomeraciones en bares y por la calle y analizó los problemas de haber comunicado mal durante los primeros meses de cuarententa.

Noticias relacionadas

"Ninguna estrategia de adultos tiene que ver con "hacer caso", hay que tomar otro tipo de medidas restrictivas porque no sirve llenar de miedo", comenzó.

"Desde el origen se debió a tomar a la gente como responsable, sin embargo se la menospreció imaginando que debíamos tener a quiénes nos mandaban órdenes y nosotros seguirlo. Ahora hay una consecuencia de una muy mal estrategia, hoy la gente se desborda por haber recibido órdenes no creíbles", expresó.



"Se debió haber hecho las cosas de manera gradual, sacar la artillería desde el comienzo no era lo más aconsejable. La espera eterna termina destrozando a las sociedades", dijo.

"A los 15 días ya no estaba funcionando en el conurbano, no aceptaron que no estaba funcionando. En vez de decirle a la gente que se equivocaron y no advierten que si ahora no se hacen ciertas cosas, se empeorará", aseveró.