LOS JEANS DE SOL.

Sol Pérez usó unos jeans ajustadísimos que enloquecieron a sus seguidores en redes sociales porque dejaron ver que está más linda que nunca. Dueña de una figura increíble, la rubia conductora de CANAL 26 sonrió para el video que compartió con sus seguidores de Instagram.

"Delicia", "Diosa", "Le queda todo bien"... fueron algunos piropos que recibió Sol, que ya demostró ser más que una cara o cuerpo bonito de la televisión. La antes conocida como La Chica del Clima se ha metido de lleno en el mundo del periodismo como presentadora de noticias en el canal y también con su programa "Show Attack" de RADIO LATINA.

Your browser does not support the video element.

Tiene miles y miles de seguidores que le dejan bellos comentarios y a aquellos "heaters", Sol no duda en enfrentarlos para decirles que si no les gusta su vida, que dejen de seguirla.

Noticias relacionadas

Sin pelos en la lengua. Así es ella, nuestra DIOSA DE DIARIO 26 que como siempre nos sigue todos los días desde sus redes.