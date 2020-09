PANDEMIA DE COVID-19 EN ARGENTINA. NA.

En horas de la noche de este domingo fueron confirmados 8.431 nuevos casos de COVID-19 en Argentina. Los datos fueron confirmados en el infoprme vespertino emitido por autoridades del Ministerio de Salud de la Nación.

Desde el último reporte emitido, se notificaron 144 nuevas muertes.

Se trata de 88 hombres: 47 residentes en la provincia de Buenos Aires, 3 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), 1 residente en la provincia de Chaco, 5 residentes en la provincia de Córdoba, 2 residentes en la provincia de Entre Ríos, 5 residentes en la provincia de Jujuy, 1 residente en la provincia de La Rioja, 2 residentes en la provincia de Mendoza, 1 residente en la provincia de Neuquén, 8 residentes en la provincia de Salta, 1 residente en la provincia de Santa fe, 1 residente en la provincia de Santiago del Estero y 11 residentes en la provincia de Tucumán.

También 56 mujeres: 35 residentes en la provincia de Buenos Aires, 2 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), 2 residentes en la provincia de Chaco, 3 residentes en la provincia de Córdoba, 1 residente en la provincia de Jujuy, 2 residentes en la provincia de Mendoza, 3 residentes en la provincia de Salta, 3 residentes en la provincia de Santa Fe, 1 residente en la provincia de Santiago del Estero y 4 residentes en la provincia de Tucumán.

Los nuevos datos se agregan a las 110* muertes informadas esta mañana.





Se trató de 58 hombres; 16 residentes en la provincia de Buenos Aires, 1 residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), 1 residente en la provincia de Chaco, 1 residente en la provincia de Corrientes, 7 residentes en la provincia de Jujuy 2 residentes en la provincia de Mendoza, 2 residentes en la provincia de Neuquén, 2 residentes en la provincia de Salta, 1 residente en la provincia de Santa Fe, 3 residentes en la provincia de Santiago del Estero, 1 residente en la provincia de Tierra del Fuego y 21 residentes en la provincia de Tucumán

También 50 mujeres; 19 residentes en la provincia de Buenos Aires, 3 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), 2 residentes en la provincia de Corrientes, 7 residentes en la provincia de Jujuy, 2 residentes en la provincia de Mendoza, 3 residentes en la provincia de Salta y 14 residentes en la provincia de Tucumán.

*Una persona fallecida, residente en provincia de Buenos Aires y una persona fallecida,

residente en la provincia de Jujuy, fueron notificadas sin dato de sexo.

REPORTE POR CORONAVIRUS EN ARGENTINA. CANAL 26.

Al momento la cantidad de personas fallecidas es 13.053.

Con estos registros, suman 631.365 positivos en el país.

Los recuperados ya llegan a 488.231.

Situación #COVID19 en Argentina



Confirmados: 8.431 | Total: 631.365



Fallecidos: 144 | Total: 13.053



Ocupación camas UTI: 3261



Porcentaje ocupación total camas UTI adulto:



- Nación: 60,3%

- AMBA: 65,9%



Reporte completo: https://t.co/uUEHf3hKjC pic.twitter.com/LwqnVKWmrj — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) September 20, 2020