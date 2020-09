ANUNCIOS DE NICOLÁS TROTTA. NA.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, destacó este martes que la reunión con la Ciudad fue "positiva" pero consideró que hay "ciertas diferencias epidemiológicas en las miradas".

"Fue una reunión positiva de trabajo entre Ciudad y Nación remarcando que hay ciertas diferencias epidemiológicas en las miradas", indicó Trotta.

El ministro de Educación sostuvo que "lo importante es poder establecer una hoja de ruta". De todos modos, sostuvo que "no hay datos epidemiológicos para autorizar clases presenciales en la Ciudad".

"No llegamos ni a discutir el regreso a las clases: se habló del objetivo de los pasos a ir dando y el abordaje a los chicos que perdieron contacto con la escuela", subrayó.

En ese sentido, planteó que "la discusión de ayer no fue volver a clases sí o no", si no "cómo llegar mejor a esos 6.500 chicos que perdieron el contacto con la escuela".

"La diferencia principal que tenemos con el Gobierno de la Ciudad es sobre la temporalidad para ir dando los pasos: nuestros analistas nos indican que la situación aún es complicada", puntualizó.

Y agregó: "Quirós nos dice que la condición de nulo o bajo contagio es imposible en la ciudad de Buenos Aires. Entonces construyamos la alternativa más segura".

Trottaremarcó que el Gobierno cree que "el planteo de las clases en plazas es una cuestión de marketing" ya que "no hay un lugar en el mundo en donde eso haya pasado".

"La propuesta de entregar computadoras no se superpone con los proyectos de Educación del Gobierno porteño", expresó.

Y concluyó: "No tenemos que volver a las clases todavía, no es seguro".