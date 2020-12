Miley Cyrus y Liam Hemsworth.

En enero de este año la ex pareja firmó los papales de divorcio que ponián fin a su casamiento que tan solo duró 8 meses. Ella estuvo de novia un tiempo con Codi Simpson y él rehizo su vida con Gabriela Brooks.

Miley habló muy bien de su ex marido : “Hemos estado juntos desde los 16 años", recordó Miley durante su última aparición en el famoso programa de radio The Howard Stern Show. “Y ocurrió que nuestra casa se quemó. Por aquel entonces estábamos comprometidos, no sé si realmente pensábamos que nos íbamos a casar algún día, pero cuando perdimos nuestra casa en Malibú, todo cambió”, reconoció.

“Lo primero mi voz, que si escuchas cómo era antes y después del incendio es muy diferente por que el incendio me dejó realmente traumada. Además cuando ocurrió yo estaba en Sudáfrica, no podía volver, y solo podía pensar que mis animales estaban atados a un poste en la playa. Lo perdí todo. Por ejemplo, tenía Polaroids de Elvis que logré que me regalaran las abuelas de un par de amigos. Porque yo siempre me he hecho amiga de las abuelas para conseguir los productos de los artista que amo”, bromeó antes de ponerse seria.

"Tenía tanto allí guardado y todo se fue de repente por culpa del incendio. Cada canción que había escrito, cada fotografía mía que me habían dado mis padres, todos mis guiones, lo perdí todo. Y al tratar de volver a reconstruir eso, en lugar de decir ‘Oh, la naturaleza hizo algo que no pude hacer por mí misma; me obligó a olvidar mi pasado’, decidí correr hacia el fuego”, explicó dando a entender que entró en una fase de autodestrucción muy difícil de soportar.

“Algo que por cierto no es nada raro porque muchos animales hacen esto cuando hay un incendio forestal en un bosque. Los ciervos, por ejemplo, que terminan muriendo. Digamos que te sientes atraída por ese calor, y yo soy una persona muy intensa que me negué a aceptar lo que había ocurrido. No paraba de preguntarme qué propósito había detrás de esa destrucción. Así que en lugar de tirar hacia adelante y comenzar de nuevo, simplemente me aferré a lo que me quedaba de esa casa, que éramos Liam y yo”, afirmó.