Gabriel Heinze fue oficializado como nuevo entrenador del Atlanta United, de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, con un contrato por dos temporadas para quien viene de tener éxito en Argentinos Juniors y Vélez.

Heinze será el segundo entrenador argentino que dirigirá al club estadounidense, que apenas tuvo cuatro en su corta historia, y que ya vio el éxito con Gerardo "Tata" Martino, al consagrarse campeón en 2018.

Heinze fue elegido por esta franquicia para reemplazar al escocés Stephen Glass, quien estaba en el cargo desde julio pasado cuando el neerlandés Frank De Boer fue contratado para hacerse cargo del seleccionado de Holanda.

"Estoy emocionado de asumir este nuevo desafío con Atlanta United. Creo que mi filosofía futbolística está alineada con la visión del club y su estructura e instalaciones son de clase mundial. No puedo esperar para conocer a los jugadores, el personal y los fanáticos y ponerme a trabajar en 2021", declaró el "Gringo", según declaraciones citadas por la web del club.

