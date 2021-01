Comisión de Enlace de ruralistas. Foto: NA.

La Comisión de Enlace anunció esta tarde el final del cese de comercialización de granos, luego de que el Gobierno decidió levantar las restricciones para exportar maíz.

Luego de un encuentro entre las entidades del campo que la integran, la Comisión dijo que "se levanta el paro", horas antes de cumplirse el plazo previsto, que vencía a la medianoche.

Indicaron que el cese de comercialización fue "una medida que no nos hubiese gustado llevar adelante" y dijeron haberse sentido "empujados a tomarla".

Para la Comisión de Enlace -integrada por Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y Federación Agraria, más Coninagro que no adhirió a la medida de fuerza- el cese de comercialización "cumplió el objetivo que teníamos planteado".

“El Gobierno cometió un error bien visible”, comentó Daniel Pelegrina, titular de La Rural.

“El paro está cumplido, nuestro objetivo está. A partir de aquí buscar el mayor diálogo posible. Le vamos a pedir a Alberto Fernández tal cual lo hizo cuando fuimos a verlo como candidato y luego como presidente, que nos consulte cuando va a tomar una medida así”, finalizó Pellegrina.

Se levantó el paro del campo. Canal 26.

Jorge Chemes, CRA, Comisión de Enlace levantó paro del campo, Canal 26