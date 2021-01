Rubén López, batió récords Guinnes para ayudar a familias alrededor del mundo.

*Por Mauro Calvagna

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota”, así la Madre Teresa de Calcuta entendía al ser solidario y muchas personas sienten ser esa pequeña gota para que el mundo sea un poco más justo.

Esta semana me encontré con el empresario español Rubén López quien desde hace unos años comprendió que podía hacer la diferencia por la sociedad del mundo para que todos, desde nuestro lugar, logremos ser mucho más colaborativos con la comunidad que nos rodea.

Rubén habló desde Madrid relatando que en los 2 últimos años se ha encargado de realizar una serie de retos de alto rendimiento, donde lleva a su cuerpo y a su mente al límite con la consigna de recaudar fondos para apoyar diversas causas sociales a través de su fundación llamada "Invencible". Es empresario, publicista, conferencista, pero su mayor pasión es el deporte y ayudar a los demás. "Tengo 43 años y soy empresario desde muy joven...Siempre uní el trabajo con el aspecto deportivo y solidario... Fundé la fundación Invencible generando acciones para dar mayor visibilidad a ONGs que no tenían los recursos para ser vistas".

Noticias relacionadas

Rubén López en una de sus travesías solidarias en Sudáfrica.

El mundo empresarial y la solidaridad

Rubén comenzó a trabajar con diferentes fundaciones, pero él quería ver de primera mano el apoyo que brindaban y por eso decidió eliminar a los intermediarios o terceros creando la suya. Comenzó a hacer cosas que antes no se habían visto “Siento que la solidaridad hace que uno crezca en espíritu y alma. Pensé como empresario el darle a la solidaridad un enfoque de desafío ya que podíamos generar mucho más".

"Entendí que en esta vida no nos llevamos nada, y que podemos hacer algo significativo ayudando...Todos tenemos un aspecto solidario, solo que a veces se nos olvida. Y no sabemos si la vida nos puede llevar a estar alguna vez, del otro lado", afirma el récord Guinnes.

Con su bicicleta recorrió el Amazonas para recaudar una tonelada de alimentos.

Rubén encontró en el deporte su punto de equilibrio con la solidaridad. Esto le ayudó a nivel empresarial para crear unidades de negocios relacionados al deporte y el espíritu de ayudar a otros. El empresario afirma que: "Los retos deportivos solidarios tienen como objetivo que puedan ser difundidos y que las organizaciones solidarias puedan tener la ayuda que requieren".

"Somos 7 mil millones de personas en todos el mundo de los cuales hay un 25% que está en merced del otro para poder sobrevivir... Deseo crear una comunidad de corazones solidarios", revela cuando habla de sus sueños.

Los récord Guinnes solidarios y los retos extremos

Your browser does not support the video element.

Rubén atravesó 20 km en el triángulo de las Bermudas, 200 km. de travesía extrema en el círculo Polar, 58 km. trail non stop en Uganda, 355 km (6 días) de descenso en el Amazonas, 3 ascensiones en solo cinco días en el Kilianjaro (una de las montañas más altas en el mundo), 280 km. en siete días en el desierto de Atacama y mucho más. Todos estos logros hicieron que Rubén consiga el Guinnes al batir estos récords solidarios.

"El del triángulo de las Bermudas fue el desafío más costoso y llamativo...Fue un infierno realizar ese desafío, fueron 10 horas dentro del agua pensando que nunca terminaría... Me juré no volver meterme en esos mares", recuerda Rubén al pasar por esos momentos de tensión en aquellas aguas turbulentas.

"Crucé el desierto de Atacama con temperaturas diurnas de 50° y nocturnas de -15° para llegar a Bermudas. No teníamos opción de postergar el reto de ir a nadar al triángulo porque no había otro día para hacerlo", afirmó el récord Guinnes.

Con respecto a su experiencia dentro del agua, relató: "Apenas me metí en ese mar sentí que iba a ser complejo. Fue como una piña en la nuca apenas me sumergí... Una ola de un metro con viento en contra era como vivir un huracán en el agua".

Rubén llegando a la cima del Kilimanjaro en Tanzania.

"Batí el récord Guinnes al subir a la montaña más alta de África tres veces en cinco días mientras la mayoría sube y baja en siete días", reconoce con alegría su logro.

Cuando tomó la decisión de hacer uno de sus últimos retos, uno de los grandes desafíos era recolectar más de una tonelada de alimentos para familias en situación vulnerable: "En el amazonas hice más de 400 km remando o los tres días de ascensión al Kilimanjaro, esos fueron momentos donde no dormí. Sabía que el secreto era luchar contra lo mental más que co lo físico. Pero con esa acción generamos una tonelada y media de alimentos para familias que lo necesitaban".

Rubén reconoce que son muchas horas y días de entrenamiento, pero la solidaridad hace que lo logre poniendo su corazón sobre esas causas. "Cuando pongo mi cuerpo para ir a llevar las donaciones es la parte que menos me gusta porque me enfrento cara a cara a la necesidad del otro", determina el empresario.

El desafió solidario más grande del mundo: 8XWorld

Rubén junto a su fundación lanzó 8XWorld que consiste en 8 nuevos retos solidarios que busca sucedan en los 5 continentes iniciando con las 72 horas en bicicleta. Con una inquietud extrema por lograrlo, el empresario afirma que "En los retos que creamos este año buscamos recaudar 5 toneladas de alimentos. Comenzamos en Costa Rica con dos fundaciones que apoyan al deporte allí".

Son 8 desafíos Solidarios por todos el mundo que le llevaran a Africa, Costa Rica, Mexico, Argentina, USA o Panamá realizando desafíos deportivos que irán acompañados de Records Guiness. Desde descender 400kms por el rio Nilo, cruzar Costa Rica de norte a sur corriendo, 72horas NonStop en bici estática para superar los dos mil kms o cruzar la selva de Panama y la Antártida son sólo algunos de los 8 retos que forman parte de 8xWORLD.

Rubén en uno de sus desafíos en momento de descanso para seguir adelante.

Subir el Aconcagua (6962m) con récord de tiempo desde Mendoza corriendo NonStop hasta la base del Aconcagua para luego seguir hasta la cima en menos de tres días será otro de los 8 desafíos extremos y Solidarios de Rubén López de 8xWORLD.

Rubén López y sus sueños

Rubén López un ejemplo de solidaridad y amor.

Como cualquier otro ser humano Rubén sueña con un mundo más justo y con personas que logren ayudar a otras, "Sueño con tener hijos y que ellos sean solidarios, empáticos, agradecidos, cariñosos. Sueño con menos sobervia, con educación, con personas que se pongan en el lugar del otro".

"Muchas veces me dijeron ´no podés hacerlo´ y sin embargo batí récords. No escuchen a las otras voces que dicen que no lo lograrás", determina Rubén al momento de alcanzar los sueños que tengamos.

Rubén nos viene a mostrar que todos podemos, desde el lugar que estemos, brindarle una ayuda a otra persona. Quizá con el solo hecho de preguntar: "¿Cómo te sentís hoy?, ¿Necesitás algo?", estamos haciendo esa diferencia en la vida de aquella persona que amamos y que desconocíamos que internamente requiere que le extendamos nuestra mano.

Mirá la entrevista completa con Rubén López desde Madrid.