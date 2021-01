Noticias relacionadas

Kristalina Georgieva, AGENCIA NA

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ratificó el compromiso del organismo multilateral de trabajar junto al Gobierno argentino “para mejorar la estabilidad y apoyar un crecimiento fuerte e inclusivo”.

Georgieva, a través de un mensaje en su cuenta en la red social Twitter, se manifestó de esta forma después del contacto que mantuvo con el presidente Alberto Fernández.

“Muy buena llamada con el presidente de Argentina @alferdez”, sostuvo la titular del FMI, para luego señalar que “discutimos las perspectivas de crecimiento global y las acciones para combatir la crisis económica y de salud”.

“También destaqué nuestra gran colaboración con (el ministro de Economía) @Martin_M_Guzman & equipo para mejorar la estabilidad y apoyar un crecimiento fuerte e inclusivo”, agregó la directora Gerente del organismo multilateral.

Very good call w/Argentina President @alferdez.



We discussed prospects for global growth & actions to combat the health & economic crisis.



I also highlighted our great collaboration w/ @Martin_M_Guzman & team to enhance stability and support strong, inclusive growth. pic.twitter.com/84OzFoAy4r