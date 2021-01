Tara Gins, la ciclista que perdió su trabajo tras convertirse en ‘chica Playboy’.

Se llama Tara Gins y hoy es noticia no por su trabajo - pasión en el ciclismo sino por ser Chica Playboy y quedarse sin empleo.

"Tenía un acuerdo para empezar a trabajar en un equipo masculino, en el que entrenaría con jóvenes ciclistas y de élite. Era algo que esperaba y que siempre había querido hacer, pero alguien ha creado un problema por unas fotos mías", escribió la rubia que ilustra la portada de la popular revista.

De esta manera, denunció públicamente la injusticia que considera que se cometió con ella.

"Eran fotos que no hacen daño a nadie. Al parecer, ahora son demasiado inapropiadas para trabajar con corredores. Parece que una foto es más importante que las capacidades o la experiencia", dijo. Y agregó que "probablemente sea lo mejor".

Luego de ello, la bella belga fue por más: "En todos los años que he corrido, he vivido muchas cosas negativas con los jefes de equipo o los masajistas. Me han agredido, literalmente", explicó sobre el hecho de ser mujer que incursionó en ese deporte.

"Una vez un mecánico se metió en la ducha conmigo después de un entrenamiento. Otra vez me besó alguien del equipo y tuve que apartar a esa persona de mí. Tuve comentarios muy inapropiados de los jefes de equipo sobre mi aspecto, sobre mi peso, sobre lo que no me harían si tuviera un aspecto diferente", contó sobre sus experiencias.

La deportista, que se dedicó al ciclismo profesional desde el 2016 hasta el año pasado en equipos como el Lares-Waowdeals, el Health Mate o el Memorial Santos tenía apalabrado convertirse en directora deportiva de un equipo sub-23. Ahora, tras la controvertida sesión, el acuerdo parece haberse ido al traste.